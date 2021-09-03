Ustaya veda… İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlandı

86 yaşında hayatını kaybeden Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden, koro şefi ve devlet sanatçısı İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlandı. Usta isim için ilk tören Beyoğlu'ndaki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

86 yaşında hayatını kaybeden Türk Sanat Müziği sanatçısı, koro şefi İnci Çayırlı için Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda tören düzenlendi. Düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile sanat camiasının tanınmış isimleri, ailesi ve sevenleri katıldı.

“DAHA FERHAN ŞENSOY’UN ACISI DİNMEDEN…”

Cenaze töreninde konuşan Mehmet Nuri Ersoy, “Bu zamanlarda çok değerli sanatçılarımızı birer birer kaybediyoruz. Büyük ustaları kaybediyoruz. Daha Ferhan Şensoy’un acısı dinmeden bugün de İnci Hanım’ı uğurluyoruz. Sanat camiamızın başı sağ olsun” dedi.



“BİR TANEM SEN YOKSUN”

Annesini gözyaşları ile uğurlayan Canan Atalay ise, “Böyle bir anneye sahip olduğum için gurur duyuyorum. Kendisinin sesinden büyük bir keyifle dinlediğimiz ve ‘sana vasiyetimdir’ dediği ‘Bir tanem’in sözlerindeki gibi bir sabah baktım ki bir tanem sen yoksun. Bana bıraktığın bu onurlu miras ve öğrettiğin her şey için minnettarım. Sen yeri hiç doldurulamayacak bir seda bıraktın ve geçtin hayatımızdan. Hoşça kal annem, huzurla uyu” diye konuştu.

Konuşmaların ardından usta sanatçı için dua edildi. Sanatçı arkadaşları ve öğrencileri büyük ustayı şarkılar ve alkışlar eşliğinde son yolculuğuna uğurladı.

Buradaki tören son bulurken, usta sanatçı Çayırlı Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazından ardından Nakkaştepe Mezarlığı’nda toprağa verilecek. (İHA)

