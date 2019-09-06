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Üstünkörü nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘üstünkörü’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Üstünkörü nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘üstünkörü’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘üstünkörü’dür. Üstünkörü mü, üstün körü mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 6 Eylül 2019 - 09:13

Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘üstünkörü'dür.

ÜSTÜNKÖRÜ NE DEMEK:

1- İnceliklerine inmeden, özen göstermeden, gelişigüzel, baştan savma yapılan.

2- İnceliklerine inmeden, özen göstermeden, gelişigüzel, şöyle bir, baştan savma, eğreti, öylesine, üstten.

ÜSTÜNKÖRÜ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “üstünkörü mü, üstün körü mü” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı üntünkörü şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

üstün körü (Yanlış kullanım)
üstünkörü (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bu işi üstünkörü yapacaksan hiç yapma daha iyi.”

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