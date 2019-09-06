Üstünkörü nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘üstünkörü’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘üstünkörü'dür.
ÜSTÜNKÖRÜ NE DEMEK:
1- İnceliklerine inmeden, özen göstermeden, gelişigüzel, baştan savma yapılan.
2- İnceliklerine inmeden, özen göstermeden, gelişigüzel, şöyle bir, baştan savma, eğreti, öylesine, üstten.
ÜSTÜNKÖRÜ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “üstünkörü mü, üstün körü mü” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı üntünkörü şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
üstün körü (Yanlış kullanım)
üstünkörü (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Bu işi üstünkörü yapacaksan hiç yapma daha iyi.”