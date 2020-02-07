Usul nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre usul mü, usül mü?

Usul nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre usul mü, usül mü?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘usul’dür. Usul mü, usül mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘usul'dür.

USUL NE DEMEK: Bir kimsenin kendisinden geriye doğru kan bağı olan kimseler, ana, baba, dedeleri ve nineleri anlamına gelir. Bir diğer anlamı ise bir ereği elde edebilmek için izlenen yol, yöntemdir.

USUL NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin usul mü, usül mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı usul şeklinde olmalıdır.

usül (Yanlış kullanım)

usul (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Her işi usulüne uygun yapmaya çok dikkat ederdi.”