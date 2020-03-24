Ütopya nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ütopya mı, utopya mı?

Ütopya nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ütopya mı, utopya mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘ütopya’dır. Ütopya mı, utopya mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘ütopya'dır.

ÜTOPYA NE DEMEK: Gerçekleştirilmesi imkânsız tasarı veya düşünce.

ÜTOPYA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin ütopya mı, utopya mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ütopya şeklinde olmalıdır.

utopya (Yanlış kullanım)

ütopya (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Ütopya adıyla yazılan ilk eser Thomas More'un “Ütopya” ütopyasıdır.”