Uvertür nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre uvertür mü, üvertür mü?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘uvertür'dür.
UVERTÜR NE DEMEK:
1- Operada, perde açılmadan önce orkestranın çaldığı parça.
2- Pokerde oyuna başlayabilmek için gerekli el.
UVERTÜR NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin uvertür mü, üvertür mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı uvertür şeklinde olmalıdır.
üvertür (Yanlış kullanım)
uvertür (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Sahneye uvertür sanatçı olarak çıkıyor.”