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Uvertür nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre uvertür mü, üvertür mü?
Uvertür nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre uvertür mü, üvertür mü?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘uvertür’dür. Uvertür mü, üvertür mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 19 Mart 2020 - 11:49

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘uvertür'dür.

UVERTÜR NE DEMEK:

1- Operada, perde açılmadan önce orkestranın çaldığı parça.

2- Pokerde oyuna başlayabilmek için gerekli el.

UVERTÜR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin uvertür mü, üvertür mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı uvertür şeklinde olmalıdır.

üvertür (Yanlış kullanım)
uvertür (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Sahneye uvertür sanatçı olarak çıkıyor.”

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Son güncelleme: 11:50 - 19.03.2020
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