“Uyumsuzluklar ve paradoks bu romanın kodu”

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Klasik soruyla başlayalım, Meliha Akay kimdir? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Yazma tutkusuyla kendimi edebiyat emekçisi olarak buldum! Mesleğim otelcilikti. Her iki alanda başarmak için çabaladım. Fakat kariyer olarak edebiyatı seçtim. Yıllardır okur ve yazar olarak, edebiyatın birçok alanında yol aldım. Edebiyat dergileri benim için okul gibiydi. Sonrasında düz yazıya yöneldim. Öykü ile başlayan yolculuğuma romanı da ekleyerek devam ettim. Çocukluğumun köyde, doğanın kucağında yaşanmış olması benim için kazanımdı. Öykücülüğümde belirleyici bir unsurdu bu. Her öykümü ve sonrasında gelen romanımı doğanın bir yansıması olarak gördüm. İyi anımsıyorum. Daha okulla bile tanışmadığım yıllarda, canlı alfabeler vardı. İri punto ile yazılmış cümleleri elbette okuyamıyordum. Fakat her sayfadaki resimlere bakarak mini öyküler kuruyor, anneme anlatıyordum.

Bir röportajınızda ‘Kadıköy İstanbul'un dünyaya açılan tek kapısı’ diyorsunuz. Diğer kitaplarınızda Kadıköy kendini hayli belli ediyor, sanki Yeryüzü Göçebeleri'nde bu durum biraz geri planda kalmış gibi. Bunun özel bir nedeni var mı?

Mekânların da ruhu var. İlk gittiğim bir mekânda, ilk yarım saatlik süreç benim için çok önemli. Oranın ruhu bana ya kal der, ya da git! Bu yüzden iş görüşmelerimde de buna çok dikkat ediyordum. Evet, Kadıköy modernizmi benimsemiş, Üsküdar'a göre erken yaşamış bir ilçe. Farklı dinlerin, farklı kültürlerin birbirini benimsediği ve saygı gösterdiği, gelişen, değişen bir bölge. Kadıköy'ün arka bahçesi var! Ta Anadolu'nun doğu sınırlarına uzanan bir bahçeden söz ediyorum. Göçlerin tarihin sayfalarında kalmadı. Sürüyor, hem de çağın yeniliklerine ayak uydururcasına yenilenerek. Bu yüzden bu romanda Kadıköy'ü bir yana bırakıp arka sokaklara, arka bahçelere, göç mahallelerine girmek istedim… Umarım daha çok konu edilir, daha çok yazılır bu bölgeler.

‘ÇAĞIMIN TANIĞIYIM’

Yeryüzü Göçebeleri'nde Alemdağ önemli bir dinamik. Özellikle semt halkına dair izlenimleriniz edebiyatın fildişi kulelere kapatılmaması açısından çok önemli. Alemdağ'la kurduğunuz ilişki nedir?

Alemdağ ve çevresindeki mahalleler çok değil daha yirmi yıl kadar önce sadece piknik yapılan bir sayfiye alanıydı. Kentin aldığı aşırı göç, kentsel dönüşüm, Avrupa yakasında yer alan iş yerlerinin Anadolu yakasına hızla taşınmış olması çehresini bir anda değiştirdi. Ama benim tanışmam ev değiştirmek istediğim bir döneme rastladı. Bilmediğiniz, görmediğiniz ama sizi çağıran, kendine çeken, ısrarla dokunmanızı isteyen bir yer vardır da siz karşı konulmaz bir itkiyle oraya gidersiniz ya hani… Öyleydi işte.. Zaman ötesi bir yerde kalakalmışlık hissiyle gerçeklere dokunmak inanılmaz bir deneyim. Oysa çağımın tanığıydım. 21. yüzyıl insanının kendini görebilmesi için bir ayna tutmak istedim belki de. Romanın araştırma süreci en az yazım süreci kadar heyecan vericiydi. İş hayatımda hizmet sektöründe çalıştım. Özellikle kafe ve restoranlarda çalışanların çoğu varoşlardan gelen gençlerdi. Bu sınıfsal farkı, aradaki aşılmaz uçurumu görmek, gözlemlemek beni çok etkilemiş, hatta sarsmıştı. Bu alt kültürü, yaşam biçimini, umutlarını ve isyanlarını yaşadıkları yerlerde, aynı mekanlarda görmek istiyordum.

Yeryüzü Göçebeleri'nde uyumsuzluklar var, aynı zamanda da zıtlıklar. Dinamizmi artırıyor bu sanki ne dersiniz?

Evet, tıpkı hayatın içinde olduğu gibi! Okurlarımdan gelen yorumlar da bunu destekler nitelikte. Uyumsuzluklar ve paradoks bu romanın kodu gibi oldu. Dinamik olmasının nedenlerinden biri de bu olsa gerek. İspanya beni çok etkileyen ülkelerden biriydi. Orada bulunmuş başka kişilerle de konuştum, anılarını dinledim. Göçebeliğin parıltılı bir tablosu çıkıyordu karşıma. Bir de İstanbul ve Anadolu yakası… Ne yazık ki bizim edebiyatımızda çok fazla yer bulmayan Anadolu yakası… Ne tuhaftır ki, kentsel dönüşüm adıyla bu iki sınıfın arasındaki uzaklık silindi gitti. Sosyal medyanın payını da unutmamak gerek! Ev değiştirmek istediğim dönemde yazgının melekleri olsa gerek beni romanda yer verdiğim o eve götürdü. Yaşam biçimlerine, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel farklılıklarına onların içine karışarak tanık oldum.