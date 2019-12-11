Uyurgezer nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘uyur gezer’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Uyurgezer nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘uyur gezer’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘uyurgezer’dir. Uyurgezer mi, uyur gezer mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘uyurgezer'dir.

UYURGEZER NE DEMEK: Uykusu sırasında konuşan, yürüyen (kimse), sairfilmenam.

UYURGEZER NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin uyurgezer mi, uyur gezer mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı uyurgezer şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

uyur gezer (Yanlış kullanım)

uyurgezer (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Uyurgezer olduğunu fark ettiğimde çok şaşırmıştım.”