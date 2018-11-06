Uyuşturucu davasında beraat eden rapçi Ezhel aynı suçtan hakim karşısına çıktı

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan ve ilk duruşmada beraat eden ‘Ezhel’ ismiyle tanınan ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu, hakkında aynı suçtan 10 yıla kadar hapis istemiyle ikinci kez açılan davada hakim karşısına çıktı. Sanatçı olduğunu söyleyen İpekçioğlu, “Kesinlikle toplumu kötü bir şeye özendirmek gibi bir niyetim olamaz” dedi.

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Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan ve geçtiğimiz Haziran ayındaki ilk duruşmada beraat eden ‘Ezhel' ismiyle tanınan ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu, hakkında ikinci kez “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada hakim karşısına çıktı. Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Sercan İpekçioğlu ile yakınları ve avukatı katıldı.

‘SANATÇIYIM'

Sanatçı olduğunu ve yıllardır bu işle uğraştığını söyleyen Sercan İpekçioğlu, “Kesinlikle toplumu kötü bir şeye özendirmek gibi bir niyetim olamaz. Ürettiklerim sanat eserleridir” diyerek, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Müvekkili hakkında daha önce aynı suçtan dava açıldığını ve beraat ettiğini hatırlatan Sercan İpekçioğlu'nun avukatı Fuat Ekin, “Yargılamanın konusu sanat eseridir. Birisinin sanatçı olması onu suça karşı korumaz. Ancak burada bu sanat eserinin, suç işlemek ya da itham olunan suç unsurlarını taşımak gibi bir iddiası yoktur. Kanaatimizce suç oluşmamıştır. Mahkemeniz tarafından beraate hükmedileceği inancındayız” dedi.

Mahkeme hakimi, Sercan İpekçioğlu’nun beraat ettiği dava dosyasının incelenmek üzere istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.