Uyuyakalmak sonu nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘uyuyakalmak’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘uyuyakalmak'dır.
UYUYAKALMAK NE DEMEK: Ansızın uyumak anlamındadır.
UYUYAKALMAK NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “uyuyakalmak mı, uyuya kalmak mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı uyuyakalmak şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
uyuya kalmak (Yanlış kullanım)
uyuyakalmak (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“O kadar yorulmuştum ki kanepede uyuyakalmışım.”