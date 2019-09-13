Uyuyakalmak sonu nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘uyuyakalmak’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Uyuyakalmak sonu nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘uyuyakalmak’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘uyuyakalmak’dır. Uyuyakalmak mı, uyuya kalmak mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘uyuyakalmak'dır.

UYUYAKALMAK NE DEMEK: Ansızın uyumak anlamındadır.

UYUYAKALMAK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “uyuyakalmak mı, uyuya kalmak mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı uyuyakalmak şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

uyuya kalmak (Yanlış kullanım)

uyuyakalmak (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“O kadar yorulmuştum ki kanepede uyuyakalmışım.”