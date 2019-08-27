Uyuyan dev caz ile uyanacak

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Kaş Caz Festivali için geri sayım başladı. Festivalde Yeni Türkü, Mammal Hands, Elif Çağlar, Korhan Futacı, Ediz Hafızoğlu gibi isimler sahne alacak.

Efsaneye göre asırlardır ‘Uyuyan Dev'in uyanıp, Meis'teki sevgilisine müzikle aşkını anlatacağı Kaş Caz Festivali müzik programında bu yıl hem yerli hem de uluslararası isimleri ağırlıyor. Türler arası geçişlerle harmanladıkları müzikleriyle çağdaş cazın en hızlı yükselen İngiliz gruplarından Mammal Hands, 40. sanat yılında Türkçe pop müziğin yaşayan efsanesi Yeni Türkü, kendine özgü yorumlarıyla cazın özel seslerinden Elif Çağlar, farklı türlerden beslenen doğaçlamaları ile saksafoncu Korhan Futacı, yerli cazın çok yönlü müzisyeni ve kendisini yarı Likyalı olarak tanımlayan Ediz Hafızoğlu ‘Nazdrave' projesi ile festivalde sahne alacak bazı isimler.

Kaş Caz Festivali'nde festival başlarken gerçekleştirilecek Dev'i uyandırma seremonisi, beden farkındalığını ve sessizliği ön plana çıkaran yoga aktiviteleri, çocuklar için ses ve hareketin temel alındığı atölyeler, Curious Community ortaklığında yapılacak “Şehir, Müzik ve Üretim” başlıklı panel üç gün boyunca Kaş'ın doğasını ve güzelliklerini müzik dışı disiplinlerle de bir araya getiren yan etkinliklerden bazıları…

Festival, 6-7 Eylül tarihinde düzenlenecek.