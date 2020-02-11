‘Uzaktaki Yalnız’ fotoğraf sergisi İstanbul’da açıldı

Daha önce ‘Uzaktaki Yalnız Küba’ sergisi ile adından söz ettiren Mozaik Fotoğraf ve Sinema Platformu üyeleri şimdi de ‘Uzaktaki Yalnız’ sergisi ile karşımızda. Zeytinburnu Türkiye Fotoğraf Vakfı'nda açılan sergi, 20 Şubat Perşembe gününe kadar açık.



Türkiye'nin farklı illerinden bir çok fotoğrafçının bir araya gelerek oluşturulan platform üyeleri, yeni rotalarla yeni sergiler açacaklarını bildirdi. Sergi daha önce Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde izleyiciyle buluşmuştu. Sergide fotoğrafı yer alan fotoğrafçılar: Arif Kuğu, Aymy Emel Benbasat, Anıl Tamer Yılmaz, Ergün Karadağ, Fatma Güleç, Fatma Gök Salt, Hacer Ceylan, Kevser Büyükeroğlu, Mehtap Kayın, Nesrin Ateş, Osman Dursun ve Sevtap İnal.