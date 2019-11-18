Uzaktaki Yalnız Küba Sergisi açıldı

‘Uzaktaki Yalnız Küba’ Sergisi, Mozaik Fotoğraf ve Sİnema Platformu’nun 12 üyesinin katılımıyla Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açıldı. Sergide Küba’daki yaşama farklı bir bakış fotoğraflar ile anlatılırken, şehrin sokaklarına, evlerine, insanlarına, renkli hayatlarına ve içlerindeki hüzne tanıklık edeceksiniz.

Fotoğrafçıların kendi bakış açılarıyla anlattıkları Küba’daki yaşamı belgeleyen bir sergi olan Uzaktaki Yalnız Küba Sergisi, 22 Kasım tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Mozaik Fotoğraf ve Sinema Platformu üyeleri yurt içinde ve yurt dışında, gezip gördükleri değişik kültürleri fotoğraflayarak bunlardan kollektif çalışmalar ile sergi, ve projeler üretmektedir.

Sergide Arif Kuğu, Hacer Ceylan, Aymy Emel Benbasat, Anıl Tamer Yılmaz, Ergün Karadağ, Fatma Güleç, Fatma Gök Salt, Kevser Büyükeroğlu, Mehtap Kayın, Nesrin Ateş, Osman Dursun ve Sevtap İnal’ın fotoğraflarını görebilirsiniz.

