‘Uzun hava-rap ne alaka’ demeyin önce bir dinleyin

Halk Müziği sanatçısı Kubat, Nisan ayında fiziki olarak son kez CD olarak albüm çıkaracak. “Her şeye rağmen fiziki albümler ölmesin, yaşasın diye direnenlerdenim” diyen Kubat, son albümünde yer alacak babasının dünyadaki adaletsizliği anlatan uzun havasını, rapçi Fuat Ergin ile seslendireceğini duyurdu. İşte Kubat'ın müziğe ve yaşadıklarımıza dair anlattıkları..

– Pandemi sürecinden en çok etkilenen gruplardan biri sanatçılar oldu.

Maalesef. Bu yıl yapılacak olan bütün etkinlikler ve konserler iptal edildi ki en iyi ihtimal 2021'in üçüncü çeyreğinde pandeminin hafifleyeceği tahmin ediliyor. Yani önümüzdeki seneyi de biz müzisyenler olarak evde geçireceğiz. Geçim derdi olan sanatçının sanat veya hobi için motivasyonu kalmadı, yani bu şartlarda müzisyenlerin hayatı idame ettirmeleri mümkün görünmüyor.

25 YILDA 12 ALBÜM

– İlk albümünüzle, 12'nci albümünüz arasında 25 yıllık bir süreç var.

Albümü Nisan ayında çıkarmayı planlıyorduk ancak pandemiye takıldık. Şu an sadece okumaları kaldı, 2021'in ilk çeyreğinde çıkar diye düşünüyorum. 25 yıl önce kaset vardı, sonra yerini CD'ler aldı. Şimdi ise albümler dijital ortamda dinleniyor. Belki de fiziki olarak çıkaracağım son CD olabilir. Bu yüzden bütün müzikal birikimimizi bu albüme yansıtmaya gayret ediyoruz. Albüm DMC etiketiyle çıkacak, yarısı türkü ve yeni bestelerden oluşacak. Toplamda 10 eser yer alacak. Her şeye rağmen fiziki albümler ölmesin yaşasın diye direnenlerdenim.

– Rap ve alternatif müziğin son yıllardaki çıkışının nedeni nedir?

Müzikte çeşitliliğe bayılıyorum, her tarz müziğe varım. Yeter ki samimi ve kaliteli icra edilsin. Yeni akımlar çıkacak elbet. Yeni tınılar, yeni lezzetler, yeni tatlar. Bizler zaman zaman o yeni tatları kendi damak tadımıza entegre edip yeni şeyler de sunmalıyız.

– Yeni albümünüzde Rap şarkıcısı Fuat Ergin ile işbirliği yaptınız…

Bu parça rahmetli babamın dünyadaki adaletsizliği anlatan bir uzun havası. Uzun havanın aranjesini yaparken çok güzel bir rife oturtmayı başardık. O an aklımdan geçen ilk şey “Bu parçada Fuat rap yapmalı” oldu. Fuat'a dinlettim o da çok heyecanlandı ve daha o akşam rap yapacağı kısımların sözlerini yazdı. İki farklı türün bir araya gelmesinden harika bir sinerji çıktı ortaya. “Uzun Hava & Rap ne alaka” diyenlere, önyargılı davranmadan önce lütfen dinleyin mutlaka derim.

Türkülerimizi dünya duysun istiyorum

– Türkülere kattığı duyguyu, dinleyiciye geçirebilen ender sanatçılar arasındasınız. Bunun sırrı nedir?

Allah vergisi derler ya, yetenek sanırım… Bizler emanetçiyiz, bu yeteneği samimiyetle karşı tarafa aktarmaya çalışıyoruz. Gerisi dinleyicinin takdiri ve teveccühüdür. Bana göre Anadolu, Yunus'u, Mevlana'sı, Pir Sultan Abdal'ı, Hacı Bektaş Veli'si, bozlağı, horonu, zeybeği, barağı ve halayı ile yeryüzünün kültürel ve müzikal anlamda en değerli topraklar. Bu değerlerimizi senfonilerle ya da farklı türlerle dünya duysun istiyorum.

Fenomenlerin performansı sanat değil

– Yaşadığımız çağın bir gerçeği de fenomenler. Üniversitelere söyleşiye gidiyorlar, milyonlara konser veriyorlar.

Dijital dünyaya geçiş dönemini yaşıyoruz. Yeni figürler, yeni isimler çıkacaktır elbet. Bu mecralarda, evinde pijamasıyla durum bildiren birilerinin çok izleniyor

olması onu fenomen yapabilir. Ama bu durumu sanatla ilişkilendirmek yanlış olur. Sanalda sanat hep işin magazin kısmı olarak kalacak. Sanal ortam performansları, hiçbir zaman canlı bir konseri izlemenin hazzını vermeyecek.

– ‘Âşık Yoksul Derviş' olarak bilinen halk ozanı amcanız Şemsettin Kubat'ın heykeli, yaşarken Karacalar Köyü'nün meydanına dikildi.

Ozan amcamızla tüm yöre halkı gurur duyuyor. Kendisi çok karşıydı sağlığında heykelinin dikilmesine. Ancak muhtar, kaymakam ve valilik onu bir şekilde ikna etti. Aşık Yoksul Derviş'in en belirgin özelliği “Sevgi” ozanı olması. “Bir nasihatim var gül yüzlüm sana, sevgi saygı göster sarıl insana.” Bu son çıkacak olan albümde amcamın çok güzel bir eseri de yer alacak.