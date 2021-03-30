Covid-19 sırasında farklı mecralar üzerinden üretilen işleri ilk aşamada bir e-kitapa toplayan projenin sergisi, CoBAC Workspace sponsorluğunda 19 Mart-30 Nisan arasında izleyiciyle buluşuyor.

İçinden geçilen bu benzersiz durumun doğurduğu duygu ve düşünceleri, yaratımlar vasıtasıyla bir araya getirerek psikolojik, sosyal ve finansal boyutlarda bir destek mekanizması kurmayı amaçlayan Uzun Karantina Günlerinden Kısa Hikayeler, aynı ismi taşıyan e-kitap ile de izleyicinin arşivinde yer vermek isteyebileceği bir formatta sunuluyor.

Danışma Kurulu’nda Merve Akar Akgün, Huo Rf & Melek Gencer’in yer aldığı projenin satışlarından elde edilecek kârın tamamının kitapta yer alan sanatçılara pay edileceği yeni bir finansal model kurulması hedefleniyor.

Aynı zamanda dijital arşiv görevi görecek olan e-kitap’ta yer alan sanatçılar açık çağrıya gelen 200 başvuru arasından belirlendi. Kitapta, Ayça İnci, Başak Durlanık, Belmin Pilevneli, Beste Kökdemir, Beyza Aydın, Beyza Çalıkoğlu, Birce Kirkova, Çağla Meral Akpınar, Can Erel, Can Özmen, Ceren Otkun, Defne Parman, Desire Mohed-zandi, Dolunay Soysert, Duru Ekşioğlu, Elçin Arpaçay, Eylül Deniz Ergün, Fırat Uran, Gamze Yalçın, Gökçe İrten, Hande Aykun, Hande Ercan, Kerem Durukan, Lal Avgen, Leman Sevda Darıcıoğlu, Melis Aksoy, Mr. Hure, Müge Oskay, Muhammed Ali Üzen, Naz Beşcan, Nilipek, Özlem Ünlü, Romina Meriç, Seçil Erel, Selver Yıldırım, Sena, Şeyma Bozdemir, Sezer Üstüngel, Taner Turna, Tankut Aykut, Tuğçe Evirgen, Umut Aybek, Zeynep Atakan, Zeynep Canik, Zeynep Yavucezzar, Zeynep Tosun’un eserleri yer alıyor.

Kâr amacı gütmeden, sadece ortak üretim paydasında ihtiyaç duyulan ‘beraberlik’ hissinin paylaşılmasını amaçlayan ‘Uzun Karantina Günlerinden Kısa Hikayeler’ e-kitabını INCOMPLIT ve Paper Street Co.’nun internet siteleri üzerinden satın alınbabilir.