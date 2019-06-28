Vaat nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre vaat mi, vaad mi?

Vaat nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre vaat mi, vaad mi?

Türkçede kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘vaat’dir. Vaat mi, vaad mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘vaat'dir.

VAAT NE DEMEK: 1- bir işi yapmak için verilen söz ya da yapılacağına söz verilen şey. 2- bir işi yapacağına söz vermek.

VAAT NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “vaat mi, vaad mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı vaat şeklinde olmalıdır.

vaad (Yanlış kullanım)

vaat (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Gelecekte yapacakları ile ilgili vaatleri oldukça etkileyiciydi.”