Vadetmek nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre vadetmek mi, vaad etmek mi, vaat etmek mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘vadetmek’tir. Vadetmek mi, vaad etmek mi, vaat etmek mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...