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Vadetmek nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre vadetmek mi, vaad etmek mi, vaat etmek mi?
Vadetmek nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre vadetmek mi, vaad etmek mi, vaat etmek mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘vadetmek’tir. Vadetmek mi, vaad etmek mi, vaat etmek mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 7 Şubat 2020 - 13:04

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘vadetmek'tir.

VADETMEK NE DEMEK:

1- Bir işi yerine getireceğine söz vermek:

2- Davranışıyla, tutumuyla bir işi yapacağı duygusunu uyandırmak, umut vermek.

VADETMEK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin vadetmek mi, vaad etmek mi, vaat etmek mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı vadetmek şeklinde olmalıdır.

vaat etmek (Yanlış kullanım)
vaad etmek (Yanlış kullanım)
vadetmek (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Okulun en parlak ve gelecek vadeden öğrencilerin biriydi.”

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Son güncelleme: 13:05 - 07.02.2020
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