Vahşet Tanrısı kahkahaya boğdu

DasDas'ın bu sezonki yeni oyunu ‘Vahşet Tanrısı' dün gece ilk kez seyirciyle buluştu. Kadrosunda Binnur Kaya, Güven Kıraç, Levent Ülgen ve Tilbe Saran gibi usta isimler yer alırken, Celal Kadri Kınoğlu'nun yönettiği, Fransız oyun yazarı Yasmina Reza'nın ödüllü oyunu seyirciden tam not aldı. Çocuklarının kavgası sonrasında uzlaşmak üzere bir araya gelen ebeveynlerin aralarında yaşananları anlatan oyun, yıllardır dünyanın dört bir yanında kapalı gişe olarak sahneleniyor.

Prömiyerinde oyun ekibinin dakikalarca ayakta alkışlandığı ‘Vahşet Tanrısı, bu akşam akşamları yeniden DasDas Sahne'de olacak.