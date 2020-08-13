Vaka sayıları arttı, Gençlik Festivali iptal edildi

Her yıl 200 ile 300 bin arasında kişi ve 70’ten fazla sanatçının katıldığı Türkiye’nin en büyük gençlik festivali olan Kuşadası Gençlik Festivali, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle iptal edildi. Festivalin iptal edildiğini düzenleyici firma ile Kuşadası Belediye Başkanı duyurdu.

Bu yıl 5'incisi yapılması düşünülen Kuşadası Gençlik Festivali iptal edildi. Sanatçı Umut Kuzey öncülüğünde “Her zaman iyi müzik” sloganıyla yola çıkan festivalin 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanıyordu. Festivali düzenleyen şirketten (Milyonfest) yapılan yazılı açıklamada, vaka artışlarının vali ve kaymakamların verdiği izinleri yeniden değerlendirmeye ittiği belirtildi.

VAKA SAYILARI ARTTI, FESTİVALLER İPTAL OLDU

Bu yıl katılımcı sayısının sınırlı tutulduğu, pandemi kurallarına uyulduğu birkaç festival yapmayı hedefledikleri belirtilen açıklamada, “Ancak vaka sayılarındaki artış, valiliklerin ve kaymakamlıkların verdikleri şartlı izinlerin yeniden değerlendirmelerine sebep oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen son genelgenin ardından 2020 yılında Türkiye'de festival yapılması imkansız hale geldi. Daha önce duyurduğumuz tüm festivalleri 2021 yılına erteliyoruz”denilerek, gençlerden pandemi kurallarına uymaları istendi.

“HİÇ BİR ŞEY GENÇLERİN SAĞLIĞINDAN ÖNEMLİ DEĞİL“

Festivalin pandemi nedeniyle ertelendiğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’de “Belediyemizin katkılarıyla, ülkemizin en sevilen solist ve gruplarını Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerimizle buluşturan festivalin bu yıl pandemi engeline takılmış olması bizleri de üzdü. Ancak hiçbir şey gençlerimizin sağlığından ve güvenliğinden daha önemli değildir”açıklamasını yaptı.