Sahneden 00.30’da indirilen Sefo isyan etti

Rapçi Sefo, "müzik yasağı" gerekçesiyle Bodrum'da verdiği konserde sahneden indirildi. Duruma tepki gösteren Sefo, "Bu saçmalık ya! Yasak 01.00'e kadar değil miydi?" ifadesini kullandı.

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Şarkıları milyonlarca kez dinlenen Türkiye’nin en popüler rapçilerinden Sefo, Bodrum’daki konserinde gece 00.30’da sahneden indirildi.

“BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ YA!”

Bu duruma sahneden iner inmez Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Sefo, “Arkadaşlar saat 00.30, Bodrum’dayız ve ben valiliğin talimatıyla sahneden indirildim. Bu ülkede gerçekten çok sıkıldım. Böyle bir şey olamaz ya. Saat 00.30 yaa 01.00’e kadar değil miydi? Saçmalık bu saçmalık. O kadar insan geldi buraya bekledi. Yarım saat vaktimiz yok mu şarkı çalabilmek adına? Neden ya neden? Ne istiyorsunuz anlamadım” ifadesini kullandı.

Pandemi sürecinde saat 00.00’da sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati, yaz mevsimi ve beraberindeki turizm hareketliliğine bağlı olarak gece 01.00’e kadar uzatılmıştı.

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