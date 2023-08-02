Valilikten tiyatro oyununa suç duyurusu

Mersin Valiliği, Tarsus ilçesinde sahnelenen "Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi" adlı tiyatro oyunu hakkında "müstehcen ve dini değerleri aşağılayan ifadeler" kullanıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

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Tarsus Belediyesi’nin düzenlediği Tarsus Tiyatro Günleri kapsamında izleyiciyle buluşan müzikli komedi oyunu “Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi” AKP’li meclis üyelerinin şikayeleri ve iktidara yakın medyanın haberleri üzerine soruşturma konusu oldu.

Mersin Valiliği, oyun hakkında “müstehcen ve dini değerleri aşağılayan ifadeler” kullanıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi” adlı tiyatro oyununda, “müstehcen ve dini değerleri aşağılayan ifadeler” kullanıldığı, bunun da çocuklar tarafından izlendiği iddia edildi.

Konuyla ilgili kapsamlı inceleme başlatıldığı aktarılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“İcra edilen gösterinin suç unsuru teşkil etmesi ve mağdurların çocuk olması sebebiyle 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümleri gereğince, aile yapımız, milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan, müstehcenlik içeren bir gösteriyi çocukların izlemesine sebebiyet veren, gösteriyi düzenleyen, sergileyen ve ilgisi bulunanların tespit edilerek işlem yapılması talebiyle Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.”

Açıklamada, suç duyurusunda bulunulması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün de konuya müdahil olduğu bilgisine yer verildi. (AA)