Van Gogh için yeni iddia: “Yaşarken de değeri biliniyordu”

Van Gogh için yeni iddia: “Yaşarken de değeri biliniyordu”

Hollandalı ünlü ressam Vincent van Gogh ile ilgili "yaşarken değeri bilinmedi" yorumu, ressamın kardeşinin ortaya çıkan mektubuyla çürütülmeye aday.

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BBC Türkçe’nin Daily Telegraph’tan aktardığına göre, Van Gogh’un erkek kardeşi Theo’ya ait olduğu belirtilen ve yeni keşfedilen bir mektup, Van Gogh’un ölümünden kısa süre önce şöhrete ulaştığını gösterdi. Theo, mektubunda kardeşinin kulağını kestikten sonra Fransa’daki Saint-Paul-de-Mausole isimli akıl hastanesinde olduğunu yazdı. Mektuptan 4 ay sonra ise Temmuz 1890’da, ünlü ressam hayatını kaybetti.

Theo’nun yazdığına göre, Van Gogh’un resimlerinin bulunduğu sergiye onur konuğu olarak dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Sadi Carnot da katılmış. Carnot’nun Van Gogh’un eserlerinden de hayranlıkla bahsettiği de mektupta yazılanlar arasındaydı.

Paris’teki Salon des Independent’ın düzenlediği kapalı sergide, Van Gogh’a ait 10 eser de galerinin duvarlarına görünür ve geniş bir şekilde yerleştirilmiş.

Mektubu ortaya çıkaran yazar Bailey, yıllar sonra dönemin basın arşivini karıştırdığında, Carnot’nun bu sergide yaklaşık 1 saat geçirdiği bilgisine ulaşmış. Mektup, kısa süre önce Van Gogh Müzesi’nin arşivine verildi.

“EFSANELERE ŞÜPHEYLE BAKIYORDUM”

Bailey, “Uzun süredir Van Gogh’un yok sayıldığı yönündeki efsanelere şüpheyle bakıyordum. Hayatı 37 yaşında böyle trajik bir şekilde sonlanmasaydı gelişmeye devam edecek, kısa sürede de bir dahi olarak görülmeye başlanacaktı. Van Gogh’la ilgili efsanelerden biraz uzaklaşıp, ressamın hayatına taze bir gözle bakmalıyız” dedi.