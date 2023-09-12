Van Gogh’un çalınan tablosu 3,5 yıl sonra bulundu
Hollanda'da 2020 yılında çalınan Van Gogh'un "Nuenen'deki Papaz Evi Bahçesi" adlı tablosu 3,5 yıl sonra bulundu.
Tablo, Hollandalı dedektif Arthur Brand’a teslim edildi. Brand, tabloyu yastık kılıfına sarılı halde poşet içinde teslim alan kişiden aldığını söyledi.
Brand, tabloyu veren kişinin hırsızlık olayına karışmadığını, suç örgütleri arasında elden ele dolaşan tabloyu polise teslim etmek istediğini belirtti.
Tabloyu çalan Fransız asıllı hırsız Nils M., 2021 yılında DNA’sı üzerinden yakalanarak 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Van Gogh’un “Nuenen’deki Papaz Evi Bahçesi” adlı tablosu, 1884 yılında Nuenen’deki ailesinin evinde kaldığı dönemde yapılmıştı. Tablo, Nuenen köyündeki Zafer Bahçesi’nin görüntüsü yer alıyor.
Tablo, 2020 yılında Mart ayında, Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasakları sırasında Singer Laren Müzesi’nden çalınmıştı.
Müze yetkilileri, tablonun bulunduğuna dair haberleri memnuniyetle karşıladıklarını ve tabloyu yakından incelemek için sabırsızlandıklarını belirtti.
Tablo, şimdilik Hollanda Ulusal Polis Müzesi’nde muhafaza ediliyor. (AA)