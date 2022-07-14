Van Gogh’un gizli otoportresi, X-ray taramasıyla bulundu

Ünlü empresyonist ressam Vincent van Gogh’un otoportresi, X-ray cihazı yardımıyla başka bir resminin içinde bulundu.

Sozcu.com.tr

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Hollandalı ressam Vincent van Gogh'un daha önce bilinmeyen bir otoportresi, X-ray cihazı yardımıyla yıllar sonra keşfedildi.

Ressamın otoportresi, “Köylü Kadın Başı” olarak bilinen eserin arkasında gizlenmiş halde bulundu. İskoçya Ulusal Galerisi'ndeki yetkililer, Van Gogh'un tasarruf amacıyla, kullanılmış tuvallerin arkalarını da kullandığını, yine de yeni otoportreyi bulmanın kendileri için büyük sürpriz olduğunu söyledi.

Otoportrede ünlü ressamın kesik kulağı açıkça görülebiliyor. Portrenin sanatçının ilk dönem eserlerinden biri olduğu tahmin ediliyor. Empresyonist ressam 1890 yılında henüz 37 yaşındayken hayatını kaybetmişti.