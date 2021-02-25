Van Gogh’un ‘Scène de rue à Montmartre’si ilk kez açık artırmada: 70 milyon TL değer biçiliyor

Dünyaca ünlü Hollandalı ressam Vincent van Gogh’un nadir eserlerinden biri 134 yıl sonra ilk kez görücüye çıkıyor. Ünlü ressam, kardeşi Theo ile birlikte Fransa’nın başkenti Paris’te yaşadığı dönemde ‘Scène de rue à Montmartre’yi yapmıştı.

1887 yılında yapılan tablo, 1920 yılında Fransız bir koleksiyoner tarafından satın alındı. Moulin de la Galette serisine ait tablo, o dönemden bu yana aynı ailede kalırken, hiçbir zaman görücüye çıkmadı.

Bu yıl mart ayında Sotheby's Müzayade Evi’nde açık artırmaya çıkarılacak olan eser, öncesinde Londra, Amsterdam ve Paris’te sergilenecek. Tablonun 5 ile 8 milyon euro (43 milyon TL – 70 milyon TL) arası bir değerle alıcı bulması bekleniyor.

Sotheby’s Fransa’dan Aurélie Vandevoorde, “Van Gogh’un Montmartre dönemine ait çok az sayıda tablo kişisel koleksiyonlarda kalmıştır. Tabloların büyük çoğunluğu, dünya genelinde prestijli müzelerde sergileniyor. Böyle ikonik bir seriye ait bu kalibredeki bir eserin satışa çıkması, büyük heyecan yaratıyor” dedi.

MONET VE PISSARRO’YU ETKİLEDİ

Tablo, Montmartre’de Moulin Dubray olarak da bilinen bir yeldeğirmenini Moulin de la Galette’in girişini gözler önüne seriyor. Tablodaki yeldeğirmeni 1911 yılında yıkılmış.

1886 ile 1888 yılları arasında Paris’te yaşayan Van Gogh, eşsiz tarzıyla Monet ve Pissarro gibi isimlerin yanı sıra Paul Signac, Émile Bernard ve Henri de Toulouse-Lautrec gibi genç jenerasyon sanatçıları da etkilemişti.