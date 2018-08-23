Van Gölü’nün altında yaşam belirtileri

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600 bin yıllık geçmişe sahip Van Gölü sahiline yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıkta bulunan Adilcevaz'ın Esenkıyı bölgesinde dalış yapan Cumali Birol, gölün altında yaşam belirtilerinin olduğunu ileri sürdü. Yaptığı dalışla ilgili açıklamada bulunan dalgıç Cumali Birol, “Van Gölü havzasında keşiflerimize devam ediyoruz. Bugün bir keşif daha yaptık. Adilcevaz sınırları içerisinde Esenkıyı açıklarında kıyıya yaklaşan bin 200-bin 300 metre uzaklıkta bir yapı keşfettik. Bir yığma taş misali denizin ortasına sanki gemilerle taş getirilmiş. Çünkü o bölgede olmayan taşlara rastladık. Sizler de görüntülerde göreceksiniz, bu taşlar obsidyen taşına benziyor fakat kepir dediğimiz taşlar da orada mevcut. Bir de yapıya rastladık. Tabi bu yapının ne olduğunu bilmiyoruz. Yapı biraz çökmüş temelleri duruyor. Yaklaşık bir 170 metrekare civarında tahminimizce. Bir yapının ortada olduğu belli. Ama bunu çok geçmiş dönemlerdeki kesme veya yontma taştan ziyade biraz moloz taşlarla bu yapıya rastladık. Ve bu yapı altta üst üste konularak görmüş olduğumuz yapıyı da gün yüzüne çıkaracağız. Van Gölü gizemini korumakta. Halen yeni yeni keşiflere, yeni yeni bulacağımız keşfedeceğimiz alanlar mevcut. Bunu da ara ara inşallah hocamızla beraber sizlerle beraber bu keşiflere devam edeceğiz” dedi.



‘İNSANLAR BURADA YAŞAMLARINI SÜRDÜRMÜŞLER’

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ise suyun altında yaklaşık 10-15 metre derinlikte bir yerleşim biriminin kalıntılarını bulduklarını ifade ederek, “Yaklaşık 1,5 – 2 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Bu bize şunu gösteriyor Van Gölü bundan binlerce yıl önce şu andaki bulunduğumuz yani kıyıdan 1,5 kilometre açıktaki seviyedeymiş ve insanlar burada yaşamlarını sürdürmüşler. Suyun altında yürüme yolları evler yapmışlar” açıklamasını yaptı.



İHA