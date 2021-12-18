Van’da ilk kez Perslere ait mezar bulundu

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'nde ilk defa Pers Mezarlığı bulundu. Van Müze Müdürü Erol Uslu, "Bölgede yaptığımız çalışmalarda üstte Müslüman, altta da Pers Mezarlığı ortaya çıktı. Biraz daha altında ise tümülüs olduğuna işaret eden bazı veriler var" dedi.

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Edremit’e bağlı Şabaniye Mahallesi’nde 10 ay önce tarihi mezarlık olduğu iddia edilen alanda kaçak kazı yapıldığına dair ihbar alındı. Polisin bölgede yaptığı incelemede definecilerin hemen evlerinin yanı başında bulunan alanda tünel kazıp, kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Defineciler hakkında soruşturma başlatılırken, polis zırhlı araçlarla geldiği bölgede nöbet tutmaya başladı. Ardından da Van Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Yapılan yüzey araştırmasında üst tabakada İslami döneme ait mezarlar bulundu. Bunun üzerine Van Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tepenin bulunduğu parsel 1. derece arkeoloji sit alanı olarak tescillendi. Daha sonra da Van Müze Müdürlüğü’ne bağlı 13 kişilik ekip bölgede kazı çalışması yürüttü.

TUNÇ BİLEZİKLER VE MÜHÜR BULUNDU

Van Müze Müdürü Erol Uslu, kazı çalışmasıyla ilgili bilgi verdi:

“Başlattığımız 10 günlük kurtarma kazısında Müslüman mezarlığının hemen alt kısmında Van’da hâkimiyeti bilinen ancak fazlaca kültürel kalıntısı olmayan Pers İmparatorluğu’na ait bir mezar bulundu. Bu iki mezar arasında 2 bin 500 yıllık zaman farkı bulunuyor.”

“Bu tür bir mezar yapısına ilk defa burada karşılaştık. Mezar içinde yer alan kemiklerin üstünde tunç bilezikler, boncuklar ve mühür bulundu. Mühür, lapis lazuli diye bilinen kıymetli bir taştan yapılmış. Bu taş cinsi ağırlıklı olarak Afganistan, Pakistan ve İskandinav bölgelerinden getirilen bir taştır.”

“TÜMÜLÜS OLDUĞUNA DAİR İŞARETLER VAR”

“Burada önümüzdeki yıllarda da bir çalışma yürüteceğiz. Tepenin üst kısmında Müslüman mezarlığı, ortada Pers İmparatorluğu, en alt kısımda ise tümülüs olduğuna işaret eden veriler de var. Van özelinde bir tümülüsün varlığının ortaya çıkarılması ve belgelenmesi söz konusu olursa şunu açık ve net söylemek gerekir ki bölge açısından çok büyük bir ses getirecek. Tepenin orta kısmından bir kesit alarak tümülüs olduğu düşünülen alanı ortaya çıkarmaya çalışacağız.” (DHA)



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