Vanessa Kirby: Beni korkutan şeyleri seviyorum

İngiliz oyuncu Vanessa Kirby, Venedik Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandığı 'Pieces of a Woman' adlı filmle gerçek bir doğumun nasıl olduğunu öğrendiğini söyledi.

Başarılı oyuncu Kirby, Macar yönetmen Kornel Mundruczo’nun ‘Pieces of a Woman’ filmindeki performansıyla Venedik’te En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı. 23 yaşındaki Kirby, doğum sahnesinin tek seferde çekmesi gerektiğini öğrendiğinde heyecanlandığını, çünkü kesintisiz bir şey yapma fikrinin heyecan verici olduğunu söyledi.

Role hazırlanırken çok sayıda belgesel izlediğini belirten başarılı oyuncu, kadın doğum uzmanları ile temasa geçtiğini, Londra’daki bir klinikte bulunan doğum odasında zaman geçirip kadınlarla tanıştığını açıkladı. Burada zor geçen bir doğumu da izleyen Kirby, “Bu benim için ezber bozan bir hadiseydi. Çünkü artık nihayet bir doğum gördüğümü düşünmüştüm ve gördüklerim benim için çok şaşırtıcıydı” dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Peter Morgan’ın Netflix dizisi The Crown’da Prenses Margaret’i canlandıran Kirby, sette yaşadığı duygusal anlarda da gözyaşlarını tutamadığını söyledi.



Oyunculuk tercihleri ile ilgili de konuşan Kirby, şunu söyledi:

“Yapmayı düşündüğüm şeyin sınırlarının çok ötesine beni iten şeyleri seviyorum. Beni korkutan şeyleri seviyorum.”

BOSTON’LU ÇİFTİ ANLATIYOR

Film, ebeveyn olmak üzereyken hayatları, evde doğum sırasında, daha sonra ihmalle suçlanacak telaşlı bir ebenin ellerinde geri dönülmez bir şekilde değişen Boston'lu Martha ve Sean Carson çiftini anlatıyor.