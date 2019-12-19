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Vapurda Orhan Veli sürprizi
Vapurda Orhan Veli sürprizi
İstanbul’un en işlek vapur seferlerinde yolculuk eden yolculara Orhan Veli’nin kitapları ile sürpriz yapıldı.
Kültür Sanat 19 Aralık 2019 - 10:27

Telefon markası OPPO, son kampanyasında Türk şiirinin en önemli ismi Orhan Veli'yi başrole aldı. Marka, dün sabah işlerine ya da okullarına vapurla giden yolculara güzel bir sürpriz yaptı. Türk edebiyatında İstanbul'u en güzel anlatan isimlerden biri olan usta şair Orhan Veli'nin kitapları, Adalar'a, Eminönü'ne, Kadıköy'e ve Beşiktaş'a yapılan günün ilk vapur seferlerinde İstanbullularla buluştu.

Orhan Veli’nin Yapı Kredi Yayınları tarafından basılan Bütün Şiirleri kitabı ile güne hoş bir başlangıç yapan yolcular, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Son güncelleme: 15:30 - 19.12.2019
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