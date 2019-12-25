Var olmak nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘varolmak’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Var olmak nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘varolmak’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘var olmak’dır. Var olmak mı, varolmak mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘var olmak'dır.

VAR OLMAK NE DEMEK: Sağ olmak, yaşamak.

VAR OLMAK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin var olmak mı, varolmak mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı var olmak şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

varolmak (Yanlış kullanım)

var olmak (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Sağ olun, var olun; iyi ki buradasınız!”