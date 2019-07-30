Varlık Dergisi artık D&R’da satılmayacak

Varlık Dergisi, bir açıklama yaparak, bundan böyle D&R'da bulunmayacağını açıkladı. Mehmet Akif Ersoy’un yayımladığı ve ailesinin desteği ile yayın hayatını sürdüren Sebîlürreşad da D&R'dan çıktığını açıkladı.

Köklü edebiyat dergisi Varlık, bundan böyle D&R’da yer almayacağını açıkladı. Derginin internet sitesinden yapılan açıklamada dağıtım sektöründeki tekelleşmeye dikkat çekildi. Varlık’ın açıklaması şöyleydi:

“Varlık, Ağustos ayından itibaren D&R'larda bulunamayacak. Bu kitabevi zinciri; dergi söz konusu olduğunda yayınevleriyle doğrudan çalışmıyor, sadece iki dağıtım şirketinden dergi almayı kabul ediyor. Bir süredir çalıştığımız Dünya Dağıtım mali açıdan zor durumda olduğundan bize ödeme yapamıyor, diğer seçenek Turkuvaz Dağıtım'ın maddi taleplerini ise −Türkiye'de bir edebiyat dergisi için çok ağır olduğundan− biz karşılayamıyoruz.

Edebiyat dergilerinin dağıtım sorunu yeni değil elbette ama belli başlı şehirler dışındaki okura ulaşmak hiç bu kadar zorlaşmamıştı, tekelleşmenin verdiği zarar büyük. Daha çok bağımsız kitabeviyle işbirliği yapmak istiyoruz. Varlık'ı raflarında bulundurmak isteyen kitabevleri çalıştığımız dağıtımcı, vb. konularda bilgi almak için bize yazabilir veya telefonla ulaşabilirler. Hem dergimizi edinmek hem de 86 yıllık dijital arşivimize erişmek isteyenler ise varlikonline.com adresinden Varlık'a abone olabilirler.”

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’un yayınladığı, günümüzde de Ersoy’un ailesinin desteği ile okurlarla buluşmayı sürdüren Sebîlürreşad dergisi de yüksek giriş bedelinden dolayı D&R’da olmayacağını açıkladı.