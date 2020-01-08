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Varsaymak nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘var saymak’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Varsaymak nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘var saymak’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘varsaymak’tır. Varsaymak mı, var saymak mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 8 Ocak 2020 - 11:08

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘varsaymak'tır.

VARSAYMAK NE DEMEK: Bir olgunun sonuçlarından yararlanabilmek, bu sonuçlar üzerine düşünce üretebilmek için onu olmuş veya olacak saymak, farz etmek anlamındadır.

VARSAYMAK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin varsaymak mı, var saymak mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı varsaymak şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

var saymak (Yanlış kullanım)
varsaymak (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bunun doğru olduğunu varsaysak bile yine de beni tatmin etmedi.”

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Son güncelleme: 11:09 - 08.01.2020
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