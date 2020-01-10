Varyemez nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘var yemez’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘varyemez'dir.
VARYEMEZ NE DEMEK: Varlıklı olduğu halde harcamayı sevmeyen, eli sıkı, cimri anlamındadır.
VARYEMEZ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin varyemez mi, var yemez mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı varyemez şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
var yemez (Yanlış kullanım)
varyemez (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Arkadaşımın dayısı tam bir varyemezdi.”