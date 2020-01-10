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Varyemez nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘var yemez’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Varyemez nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘var yemez’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘varyemez’dir. Varyemez mi, var yemez mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 10 Ocak 2020 - 10:41

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘varyemez'dir.

VARYEMEZ NE DEMEK: Varlıklı olduğu halde harcamayı sevmeyen, eli sıkı, cimri anlamındadır.

VARYEMEZ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin varyemez mi, var yemez mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı varyemez şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

var yemez (Yanlış kullanım)
varyemez (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Arkadaşımın dayısı tam bir varyemezdi.”

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Son güncelleme: 10:42 - 10.01.2020
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