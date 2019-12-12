Vatansever nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘vatan sever’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘vatansever'dir.
VATANSEVER NE DEMEK: Yurtsever anlamındadır.
VATANSEVER NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin vatansever mi, vatan sever mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı vatansever şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
vatan sever (Yanlış kullanım)
vatansever (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Onun vatanseverliği asla tartışılmaz.”