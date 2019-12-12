Vatansever nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘vatan sever’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Vatansever nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘vatan sever’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘vatansever’dir. Vatansever mi, vatan sever mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘vatansever'dir.

VATANSEVER NE DEMEK: Yurtsever anlamındadır.

VATANSEVER NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin vatansever mi, vatan sever mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı vatansever şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

vatan sever (Yanlış kullanım)

vatansever (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Onun vatanseverliği asla tartışılmaz.”