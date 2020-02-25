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Vedat Günyol Deneme Ödülü sahiplerini buldu
Vedat Günyol Deneme Ödülü sahiplerini buldu
İstanbul Kartal Belediyesi'nin Yazar Vedat Günyol anısına düzenlediği deneme yarışmasını kazanan eserler açıklandı. Deneme yarışmasının seçici kurulunda Sözcü Gazetesi'nin avukatı Celal Ülgen de yer aldı. Yazar Hürriyet Yaşar "Söz Yazıları" ile Vedat Günyol Deneme Ödülü birincisi oldu.
Kültür Sanat 25 Şubat 2020 - 17:12

Kartal Belediyesi tarafından organize edilen ve yazar Vedat Günyol adına düzenlenen deneme yarışmasının dördüncüsü düzenlendi. 60 yazarın katıldığı yarışmada farklı kategorilerdeki birinciler açıklandı.

Yazar Hürriyet Yaşar, “Söz Yazıları” ile birinci oldu. Vedat Günyol Deneme Ödülü Seçici Kurul Özel Ödülü “İmgelem-İmge-İmgelem” ile Yaşar Özmen’e verildi. Genç Deneme Yazarı Ödülünü Onur Çalı, “Sonra Hayat” ile aldı.

Vedat Günyol Deneme Ödülü Seçici Kurulu’nda da Adnan Özyalçıner, Celal Ülgen, Cengiz Bektaş, Hikmet Altınkaynak, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan, Uğur Kökden yer aldı.

60 YAZAR ESER GÖNDERDİ

Avukat Celal Ülgen, “Geçtiğimiz üç yılda düzenlenen deneme ödülleri törenle sahiplerine verilmiştir. 2019 yılında edebiyatın deneme türünde, edebiyatımızın ve özel olarak deneme türünde ülkemizin en önemli yazarı olan Vedat Günyol’u yaşatmak, yeni nesillere tanıtmak üzere, Kartal Belediyesi öncülüğünde, Türkiye Yazarlar Sendikası, Cumhuriyet Gazetesi, Kırmızı Kedi Yayınevi ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı’nın desteği ile kod yılının 1 Temmuz tarihinde yaptığımız çağrıya, 30 Kasım 2019 tarihine kadar 60 yazar yanıt vermiş ve eserlerini göndermiştir. Bu tarihten itibaren, yazarların göndermiş olduğu eserler, ödülün seçici kurulu tarafından okunmuş, incelenmiş ve değerlendirilmiştir. 2019 yılında edebiyatın deneme türünde, 4. kez düzenlenen Vedat Günyol Deneme Ödülü yarışmasına yapılan başvuruları değerlendirmiş bulunuyoruz” dedi.

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