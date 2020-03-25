Vedat Milor corona salgını sonrası hayalini açıkladı

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, salgın süresince eve kapandı. Milor, bu süreçte en özlediği şeyi de açıkladı.

Corona virüsü salgını nedeniyle insanlar evlere çekildi. Bundan bir ay önce dışarıda yapılan etkinlikler artık yapılmıyor. İnsanlar sokaklarda gezmeyi, cafelerde oturmayı, gezmeyi özledi. Herkesin dilinde “Bu salgın bir bitsin de bak neler yapacağım!” cümlesi dolaşıyor.

‘HAYALLERE DALMAYA BAŞLADIM’

Yemek eleştirmeni Vedat Milor da evde kalıp, hayal kuran isimlerden… Milor, Twitter’dan bir mesaj atarak, “Ben de bu zor dönemi atlattığımızda ne yapacağımla ilgili hayallere dalmaya başladım artık” dedi.

‘SOĞUK DENİZİ HİSSETMEYİ ÖZLEDİM’

Milor, en çok neyi özlediğini de şöyle anlattı: “En çok kumsalda otururken ayaklarıma vuran soğuk denizi hissetmeyi özledim. Sizlerin de şimdiden özlediğiniz ve yapmayı hayal ettiğiniz çok şey vardır diye tahmin ediyorum?”



