Vedat Milor: ‘Irkçılık kapitalizmin bir parçası’

ABD’de Minneapolis'te ırkçı bir polis tarafından öldürülen 46 yaşındaki George Floyd için başlayan eylemler tüm hızıyla sürüyor. Corona virüsü salgını ile birlikte dünyada en çok konuşulan konu ırkçılık… Yemek eleştirmeni Vedat Milor da konuyla ilgili Twitter’dan çarpıcı mesajlar attı. “Kapitalizmi sömürgecilikten ayrı değerlendirebilmek imkansız” diyen Milor, sömürgecliğin doğası gereği ırkçı olduğunu belirterek, şöyle dedi:

“Irkçılık kapitalizmin bir parçası. Alt gelir grubu beyazlar ırkçı olmaya devam edecekler. Bu açıdan baktıkça da asıl hadiseyi, yani sınıf savaşını farkedemeyecekler.

‘IRKÇILARIN SAYISI HAYLİ FAZLA’

ABD'deki aşırı muhafazakar eyaletlere baktığımızda cidden Afrika kökenli vatandaşların bedenlerine tahammül dahi edemeyen, çocuklarının onlarla evlenmesinden ziyade ölmesini yeğleyecek ırkçıların sayısı hayli fazla. Ülke genelinde ise ırkçılığın kurumsal hale geldiğini görüyoruz.

Tabii bu tek sebebi değil. Daha kompleks. Ama vaziyet bu olunca düşük gelir grubuna mensup beyazların süregelen sınıf savaşlarına vakıf hale gelmesi zor. Geçenlerde hayatını kaybeden Harvardlı iktisatçı Alberto Alesina'nın bulgularını hatırlayalım: ABD'de sosyal devlet anlayışının gelişmeme sebeplerinden biri ırk açısından aşırı polarize bir toplum olması.”