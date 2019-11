Vedat Özdemiroğlu’ndan Mehmetçik Vakfı yararına gösteri

Bu yıl 1 Kasım’da başlayan ve 17 Kasım’a kadar sürecek olan “5. Ankara Uluslararası Komedi Festivali” devam ediyor. Birbirinden yetenekli komedyenleri Ankara seyircisiyle buluşturan festival, bu yıl duyarlı bir gösteriye de ev sahipliği yapıyor. Festivalin aynı zamanda Sanat Yönetmenliği'ni de üstlenen mizah yazarı Vedat Özdemiroğlu, #herkesgülsündiye etkinliği kapsamında ve Yeni Mahalle Belediyesi'nin katkılarıyla “Mehmetçik Vakfı” yararına özel bir stand-up gösterisi düzenleyecek. Gelirinin şehit ve gazi yakınlarına bağışlanacağı etkinlik, 9 Kasım Cuma günü saat 15:00'da 4 Mevsim Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek.



Yapımcılığını Gezgin Kültür Sanat'ın üstlendiği festivalin programı ise şöyle:

7 Kasım 2019

Deniz Seviyesi – Deniz Özturhan – Gagaplay – 20:00

Alayına İsyan – Hande Yögen – Gagaplay – 21:15

8 Kasım 2019

Çok da Fifi – Hatunlar – IF Sokak – 20:30

9 Kasım 2019

Stand Up – Vedat Özdemiroğlu – 4 Mevsim Tiyatro Salonu – 15:00

Barut Fıçısı – Erkan Can, Yıldıray Şahinler – Nazım Hikmet KSM – 20:30

Stand Up – Hayrettin- Route Sahne – 20:30

12 Kasım 2019

Stand Up – İlker Gümüşoluk – Route Sahne – 20:30

13 Kasım 2019

Ferhangi Şeyler – Ferhan Şensoy – Nazım Hikmet KSM – 20:30

Kop!Gel!Gül!Git! – Alpay Erdem – IF Sokak – 20:30

14 Kasım 2019

Aşk Ölsün – Günay Karacaoğlu – Nazım Hikmet KSM – 20:30

Evlenecek miyiz – Meltem Parlak – Gagaplay – 20:30

15 Kasım 2019

Şahsi Show – Ege Kayacan – Gagaplay – 20:30

Kabare Şarkıları / Konser – Şirin Soysal – Lavare – 20:30

16 Kasım 2019

Burda Olan Burda Kalır – Can Yılmaz ve Zafer Algöz – Tatbikat Sahne – 20:00

Doğaçlama – N'laka Beyler – Route Sahne – 21:00

17 Kasım 2019

Çocuk Tiyatrosu – Niloya – Nazım Hikmet KSM – 13:00

Komik Kit – Beden Perk – Ezo Sunal – Cepa AVP – 15:00

Tiyatro Sporu – Mahşer-i Cümbüş – Nazım Hikmet KSM – 20:00