Vedat Sakman’dan Kadınlar Günü’nde albüm sürprizi

Usta müzisyen Vedat Sakman’ın yarın yayınlanacak albümü Nar Çiçekleri, 10 şarkıdan oluşuyor. Şarkıların tamamının düzenlemesi ve besteleri Vedat Sakman'a ait. Aynı zamanda iyi bir şarkı sözü yazarı da olan Vedat Sakman, Nar Çiçekleri’ndeki sekiz şarkının sözlerine imzasını attı. Diğer iki şarkı ise sanatçının kızı Tomris Sakman'a ait.

Vedat Sakman yeni albümünün 8 Mart’ta yayınlanmasıyla ilgili, “Tüm emekçi dünya kadınlarının verdikleri eşitlik ve adalet mücadelesinde destek verirken, şarkılarımı bu önemli günde armağan ediyorum” dedi.