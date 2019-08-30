Vedat Türkali, Dünya Barış Günü’nde anılacak

Türkali'nin külliyatını yayımlayan Ayrıntı Yayınları onu, YayKoop ve Mudanya Belediyesi işbirliği ile bu yıl ilk kez düzenlenen ve 23 Ağustos tarihinden beri açık olan kitap fuarının son gününde, Ayrıntı Yayınları standında mini bir anma ile selamlayacak. Ayrıntı Yayınları Kurucularından ve YayKoop Başkanı İlbay Kahraman yaptığı şöyle dedi:

“Vedat Türkali yaşamı boyunca barış umudunu yitirmedi, mücadeleyi, yazmayı, üretmeyi hep sürdürdü. Onun mücadele ve direniş yumruğu hep havadaydı,inmedi. Halkların kardeşliği ve barış adına çok değerli çabaları oldu. Özellikle şu günlerde onu daha çok özlüyoruz. Eserlerinin yayıncısı olmaktan gurur duyduğumuz barışın ve halkların dostu, yazar, aydın, devrimci Vedat Türkali'yi bu anlamlı günde 100. yaşı için Mudanya'da denize ve barışa bırakacağımız 100 karanfille anacağız. Ayrıntı Yayınları standından karanfilinizi alarak gelin siz de bizimle birlikte denize ‘barış için' bir karanfil bırakın. Barışı göremeden gittiği için üzgünüz. Ancak gerek eserleri gerek politik duruşu ve mücadelesiyle, umudu ve direnmeyi öğrettiği için asla unutulmayacak. Onu bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.”