Vedat Türkali’siz 2’inci yıl… Vedat Türkali kimdir? İşte, usta yazarın eserleri…

Türk edebiyatının usta ismi Abdulkadir Pirhasan, herkesin tanıdığı ismiyle Vedat Türkali, vefat edeli 2 yıl oldu...

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Bir Gün Tek Başına, Güven, Mavi Karanlık, Komünist gibi Türk edebiyatının önemli eserlerini kaleme alan Vedat Türkali, bundan iki yıl önce hayata veda etti. Türkali, 13 Mayıs 1919’da doğdu. Asıl ismi Abdulkadir Pirhasan'dı. Samsun Lisesi'nde okuduktan sonra 1942 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl eşi Merih Pirhasan'la evlendi.

Maltepe Askeri Lisesi ve Kuleli Askeri Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapan Türkali, komünist faaliyetler yürüttüğü iddiasıyla 1951'de tutuklandı. 9 yıl ceza aldı. 7 yıl sonunda koşullu olarak serbest kaldı.



O dönem hem kendisinin neler yaşadığını hem de Türkiye Komünist Partisi’yle ilgili neler düşündüğünü ‘Komünist’ adlı eserinde kaleme almıştı.

Rıfat Ilgaz ile Gar Yayınları'nı kurdu. 1960'ta Dolandırıcılar Şahı ile senaristliğe başladı. 1965'te Karanlıkta Uyananlar filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'nü kazandı.

AYNI ZAMANDA SENARİSTTİ

Yeşilçam’da birçok filmin senaristliğini üstlenen Türkali, 1974’te Bir Gün Tek Başına gibi Türkçe'nin en değerli eserleri arasında yer alan kitabı okurlarla buluşturdu.

Türkali, 97 yaşında, 29 Ağustos 2016 Pazartesi günü saat 06.00'da Yalova'da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti ve 80 yıl hayatını paylaştığı eşi Merih Pirhasan'ın yanına defnedildi.

Türkali, son nefesini vermeden önce de yeni bir kitap üzerinde çalışıyordu.