Vefat eden araştırmacı Seyit Küçükbezirci, son söyleşisini sozcu.com.tr’ye verdi!

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Mehmet Ali KAYACI / KONYA

Araştırmacı yazar Seyit Küçükbezirci, dün akciğer kanserine yenik düşmüş ve 76 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Küçükbezirci, vefatından önce son söyleşisini sozcu.com.tr’ye vermişti. Atatürk’ün, bir gün trenle Konya’ya girerken, “Ne zaman bu şehre gelecek olsam, içinde bir heyecan duyarım. Mevlana düşünceleriyle benliğimi sarar” sözleri ile heyecanını gösterdiğini söyleyen Küçükbezirci, “Atatürk, yedinci gelişinde söylediği ‘Konya’ya daima geliyorum. Halkı ile birlikte havasını suyunu da seviyorum’ sözleriyle Konya’yla olan bağını yansıtmıştır” demişti. Atatürk’ün Konya’ya ilk gelişinde binlerce kişi tarafından karşılandığını anlatan Küçükbezirci, “Rusya Büyükelçisi’nin suikastten endişe edip, ‘Arabalara binsek’ sözlerine karşın Atatürk, ‘Ben bu milletten korkmuyorum, ona güveniyorum. Eğer beni sevmiyorlar, bana güvenmiyorlarsa; işte, öldürebilirler… Yürüyelim’ dedi” açıklamasını yapmıştı.



‘KONYA NEFSİNİ MÜDAFAA EDİYOR’

Atatürk’ün Konya’ya beşinci gelişinde eşi Latife Hanım ile birlikte Türk Ocağı’nı ziyaret ettiğini ifade eden Küçükbezirci, şöyle demişti: “Gazi, Ocak hatıra defterine ‘Konya, çeşitli Türk devletleri yaşamış Öz Türk vatanıdır. Konya asırlardan beri tüten büyük bir burun ocağıdır’, eşi Latife Hanım da, ‘Konya’nın güzide gençlerine; çalışmalarınızla, gücünüzle her biriniz vatanın ufuklarında birer parlak güneş olunuz’ yazmıştı. Gazi Atatürk, bir çocuğun yardımı ile yaşayan ve çocuklarının Çanakkale ve Sakarya’da şehit olan 80 yaşındaki Hüseyin Ağa’ya, ‘Sen benim babam olur musun’ der ve kabul edince ‘Baba’ diye hitap eder. Yine bir ziyaretinde, Muallimler Birliği’nde Atatürk’e öğretmen rozeti takılır. O, artık Konya öğretmenlerindendir. Gazi’ye soyadını verende bir Konyalı ‘Naim Hazım Ülkü Onat’ olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında yanında bulunan Konyalı yazıcısı çavuşunu hatırlar ve çavuş ile eşinin vefatını öğrenince en küçük kızları Rukiye’yi Ankara’ya götürür. Böylece, manevi evladı da bir Konyalıdır. Ayrıca, Gazi Atatürk, halkçılığı benimsetmek için kendi şahsi parasından üç bin lira sermaye koyarak Konya’da Halk Gazetesi’ne destek olur. Bir adam o gün müdafaa ediyordu öz varlığını, bugünde aynı yerden, bir şehir nefsini müdafaa ediyor.”