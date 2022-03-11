Venedik Bienali sanatçı Füsun Onur’u ağırlıyor

Venedik Bienali Türkiye Pavyonu, güncel ve kavramsal sanatın öncülerinden Füsun Onur'un 'Evvel zaman içinde…' başlıklı yeni sergisine yer veriyor.

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) koordinasyonunu üstlendiği Venedik Bienali Türkiye Pavyonu, güncel ve kavramsal sanatın öncülerinden Füsun Onur’un ‘Evvel zaman içinde…’ başlıklı yeni sergisine yer veriyor.

Sergi 23 Nisan’da Arsenale’de kapılarını açacak.

Füsun Onur Türkiye Pavyonu için ürettiği yeni sergisinde insanların yol açtığı ve gezegenin geleceğini tehdit eden insan odaklı yönetim anlayışına karşı birleşerek mücadele eden bir grup fareyle kedinin öyküsünü anlatıyor.

Onur’un metal telleri eğip bükerek yaptığı figürlerle ortaya çıkan yapıt, kendisine özgü, minyatür bir masal dünyasının kapılarını aralıyor.