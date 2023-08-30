Venedik Festivali’nin “vaftiz annesi” poz verdi
Bu yıl 80'inci kez düzenlenecek Venedik Film Festivali'nin vaftiz annesi Caterina Murino, gazetecilere poz verdi.
80. Venedik Uluslararası Film Festivali’nin bu seneki “vaftiz annesi” de olan İtalyan oyuncu Caterina Murino, foto muhabirlerine poz verdi.
45 yaşındaki oyuncunun, 30 Ağustos’tan 9 Eylül’e kadar sürecek festivalde, vaftiz annesi olarak kırmızı halıya, ödül törenlerine ve etkinliklere katılması gerekiyor.
Murino, festivalin Çarşamba günü Palazzo del Sineması’ndaki Sala Grande’de açılacağını ve 10 gün sonra kapanacağını ilan etmekten de sorumlu.