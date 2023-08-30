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Venedik Festivali’nin “vaftiz annesi” poz verdi

Bu yıl 80'inci kez düzenlenecek Venedik Film Festivali'nin vaftiz annesi Caterina Murino, gazetecilere poz verdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:00 - 30 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Venedik Festivali’nin “vaftiz annesi” poz verdi

80. Venedik Uluslararası Film Festivali’nin bu seneki “vaftiz annesi” de olan İtalyan oyuncu Caterina Murino, foto muhabirlerine poz verdi.

Başarılı oyuncu festivalin vaftiz annesi olarak birçok görev üstlenecek.

45 yaşındaki oyuncunun, 30 Ağustos’tan 9 Eylül’e kadar sürecek festivalde, vaftiz annesi olarak kırmızı halıya, ödül törenlerine ve etkinliklere katılması gerekiyor.

Murino, festivalin Çarşamba günü Palazzo del Sineması’ndaki Sala Grande’de açılacağını ve 10 gün sonra kapanacağını ilan etmekten de sorumlu.

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