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Venedik Film Festivali’nin Venedik Klasikleri seçkisi açıklandı
Venedik Film Festivali’nin Venedik Klasikleri seçkisi açıklandı
Venedik Film Festivali’nin Venedik Klasikleri seçkisinde yer alacak filmler açıklandı. Seçkideki filmler, 25-31 Ağustos tarihleri arasında İtalya’nın Bolonya kentinde düzenlenecek Cinema Ritrovato Festivali‘nde gösterilecek, ardından daha sonraki aylarda festival kapsamında izleyici karşısına çıkacak.
Kültür Sanat 23 Temmuz 2020 - 13:17

Deadline'ın aktardığı habere göre, 77. Venedik Film Festivali'nin tamamı 28 Temmuz'da açıklanacak. Korona virüsü salgınının başlangıcından bu yana gerçekleşen ilk büyük uluslararası film etkinliği olan Venedik Film Festivali 2-12 Eylül tarihleri ​​arasında Lido'da gerçekleştirilecek.

ANN HUI VE TILDA SWINTON’A ÖDÜL

Festival, geçtiğimiz günlerde bu yıl Yaşam Boyu Başarı Ödülü olarak Altın Aslan verilecek isimleri yönetmen Ann Hui ve oyuncu Tilda Swinton olarak açıkladı.

Venedik Klasikleri 2020 seçkisinde yer alan filmler şöyle:

Cronaca di un amore – Michelangelo Antonioni (1950)

Claudine – John Berry (1974)

Den Muso – Souleymane Cissé (1975)

Utószezon – Zoltán Fábri (1967)

Sedotta e abbandonata – Pietro Germi (1964)

La última cena – Tomás Gutiérrez Alea (1976)

Fukushû suru wa ware ni ari – Shohei Imamura (1979)

Muhomatsu no issho – Hiroshi Inagaki (1943)

You Only Live Once – Fritz Lang (1937)

Serpico – Sidney Lumet (1973)

Le cercle rouge – Jean-Pierre Melville (1970)

Neokonchennaya pyesa dlya mekhanicheskogo pianino – Nikita Mihalkov (1977)

Goodfellas – Martin Scorsese (1990)

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