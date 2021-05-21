Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu açılıyor

Dünyanın en önemli mimarlık etkinliklerinden Venedik Bienali'nin 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi, yarın açılıyor. 21 Kasım'a kadar devam edecek Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu'nda bu yıl küratör Neyran Turan'ın mimarinin iklim krizi ışığında nasıl yeni bir bakış sunabileceğini araştıran ‘Architecture as Measure/Ölçü Olarak Mimarlık' başlıklı projesi yer alıyor.

İKSV'nin koordinasyonunu yürüttüğü Türkiye Pavyonu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla ve T.C. Dışişleri Bakanlığı himayesinde gerçekleştiriliyor. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye Pavyonu'yla ilgili ‘İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak 2020 Mart ayından bu yana, kültür ve sanata katkılarımızı salgın sırasında da sürdürebilmek, sanatsal üretimin devamını sağlayabilmek için çalışıyoruz. Sanatı, farklı kurumlarla dayanışma içinde, yeni yöntemlerle yaygınlaştırdık. Kültür-sanatın her koşulda ruhumuzu, zihnimizi besleyerek, evrensel bir bütünün parçası olduğumuzu hatırlatarak bize güç verdiğine gönülden inanıyoruz. İKSV olarak bu olağandışı yılda da ülkemizin Venedik Mimarlık Bienali'ndeki temsilini sağlayabildiğimiz için de mutluluk duyuyoruz” dedi.