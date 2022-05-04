Venedik’ten Ukrayna’ya sanat eserleri için destek

Savaş nedeniyle işgal altındaki Ukrayna'daki sanat koleksiyonlarını korumaya yardımcı olmak için Venedik, Lviv Ulusal Sanat Galerisi'ne koruyucu malzemeler gönderdi.

Sozcu.com.tr

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Destek, müzeler tarafından yürütülen ve dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerin su geçirmez, yanmaz ve saklama için iyi olan ambalaj malzemeleri bağışlamalarını isteyen kampanya olan Save Ukraine Art 22 için geliyor.

Venedik sanat kurumları kampanyaya yanıt olarak koruyucu bezler, yüksek dirençli köpük paneller ve veri kaydediciler gönderdi.

18 müze ve yaklaşık 67 bin eserden oluşan Lviv Ulusal Galerisi, koleksiyonunun bir kısmını yerini açıklamadığı bir binaya sakladı.

Save Ukraine Art 22 ağı, gıda, ilaç ve tıbbi yardım gibi temel ihtiyaçlar düzenli olarak gönderilirken, Ukrayna’nın kültür sektörünün yoğun bir şekilde çatışmalara maruz kaldığını vurgulayarak diğer ülkelerin de destek olması için çağrıda bulundu.

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