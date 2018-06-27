Verdi’nin ‘La Traviata’sı Türk izleyicilerle buluşuyor

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9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali kapsamında dünya sahnelerinde bir efsane olan ‘La Traviata’ Türkiye'de 3-4 Temmuz 2018 tarihlerinde Zorlu PSM'de sahnelenecek. Müzikleri, konusu ve dönemi yansıtan kostümleriyle unutulmaz izler bırakacak ‘La Traviata’ operası, ulusal ve uluslararası sanatçıların katılımı ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Operayı, ünlü rejisör Henning Brockhaus sahneye koyuyor. Şef Alessandro Cedrone yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile sahnelenecek olan operada Türk soprano Burcu Uyar ‘Violetta’ rolünü üstlenecek.

İtalya'da ünlü divamız Leyla Gencer'in öğrencisi olan, La Scala, Deutsche Oper in Berlin, Marinsky Theater gibi dünyanın en önemli operalarında başrol oynayan tenor Georgio Oniani, Wienstaatsoper, Opera de Paris, Covent Garden Teatro dell' Opera di Roma gibi önemli operaevlerinde başrol söyleyen, dünyanın en önemli baritonları arasında sayılan Vladimir Stayanov, sahnelenecek iki temsil ile iki gece üst üste İstanbullu seyircilerle buluşacak.

GÖRKEMLİ DEKOR

Bestesi Giuseppe Verdi'ye, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait olan ve Aleksandr Dumas'nın ‘Kamelyalı Kadın’ romanından esinlenilerek sahneye aktarılan eser; görkemli dekor ve kostümleriyle kaçırılmaması gereken bir prodüksiyon olarak dikkat çekiyor.