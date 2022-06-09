Verdi’nin son başyapıtı AKM’de sahnelenecek

Giuseppe Verdi'nin son başyapıtı 'Falstaff' operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 15 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

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William Shakespeare’in ‘Windsor’un Şen Kadınları’ ve ‘IV. Henry’ oyunlarından uyarlanarak hazırlanmış olan eserin, Verdi tarafından bestelenmek istenmesinin en büyük nedenlerinden birinin, Verdinin Shakespeare olan hayranlığı olduğu bilinmektedir.

Eserin librettosu ise Arrigo Boito tarafından yazılmıştır. Verdi, birçok dramatik ve trajik opera bestesinin ardından, bu gülünç, muzip ve nükteli opera eserinini bestelerken büyük bir keyif aldığından bahsetmiştir.

14. yüzyıl İngiltere’sinde geçen eserde, Shakespeare’in yarattığı en eğlenceli karakterlerden biri olan şişman çapkın Falstaffın , aynı anda evli ve iki iyi dost olan Alice Fordu ve Meg Pagei baştan çıkarmaya çalışması ile zincirleme olaylar başlar. Bu insanlık komedyasında; aşk, para, hırs, entrikalar.

Tüm beşeri duyguların yaşandığı bir karmaşanın sonunda , budalalarla dolu olan bu dünyada, her şey bir şakadan ibaret olduğu vurgulanır.

REJİSOR BONAJUTO, ŞEF VİLLA

İtalyanca olarak seslendirilecek olan eserin rejisörü Renato Bonajuto, Orkestra Şefi ise Roberto Gianola olacak. Dekor tasarımı Efter Tunça, kostüm tasarımı Ayşegül Aleve, ışık tasarımı ise Yakup Çartıka ait. Eserin koro şefi ise Paolo Villa olacak.

Temsilde Sir John Falstaff rolünde Işık Belen, Ford rolünde Caner Akgün, Fenton rolünde Ufuk Toker, Dr. Cajus rolünde Çağrı Köktekin, Bardolfo rolünde Can Reha Gün, Pistola rolünde Göktuğ Alpaşar, Alice Ford rolünde Şebnem A. Kışlalı, Nannetta rolünde Dilruba Bilgi, Mrs. Quickly rolünde Deniz Likos ,Mrs. Meg Page rolünde Barbora Hitay sahne alacak.

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DHA-Kültür Sanat – Türkiye-İstanbul –

2022-06-09 10:35:26