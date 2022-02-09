Vergilere tepki için başlayan karnaval Viareggio 150 yaşında

İtalya'da ilk kez 1873 yılında halkın, vergilere karşı tepkisi adına maskelerle yürümeleriyle ortaya çıkan Viareggio Karnavalı için hazırlıklar sürüyor.

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İtalya’nın en popüler karnavallarından biri olan Viareggio Karnavalı için hazırlıklar sürüyor. Viareggio şehrindeki Lucca kasabasında yapılan bu karnavalda çeşitli kinayeli mesajlar içeren dev maketler yer alıyor.

Karnaval 1873 yılında Viareggio yakınlarındaki Lucca kasabasında yaşayan soylulara tepki göstermek ve onlarla dalga geçmek için başladı.

Kortejde yer alacak maketlerin hazırlanması aylar sürüyor ve bunun için şehrin dışındaki Karnaval surunda yer alan hangarlar kullanılıyor..

Normalde şubat aylarında yapılan karnaval yaklaşık 150 yıllık tarihinde ilk defa koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl Eylül ayına ertelenmişti.

Karnaval 1873 yılında Viareggio yakınlarındaki Lucca kasabasında yaşayan soylulara tepki göstermek ve onlarla dalga geçmek için başladı.

Kortejde yer alacak maketlerin hazırlanması aylar sürüyor ve bunun için şehrin dışındaki Karnaval surunda yer alan hangarlar kullanılıyor.

(DepoPhotos)