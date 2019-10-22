Veya nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘ve ya’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘veya’dır.
VEYA NE DEMEK:
1- Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut
2- Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz.
VEYA NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin veya mı, ve ya mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı veya şeklinde olmalıdır. Yani bileşik yazılmalıdır.
ve ya (Yanlış kullanım)
veya (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Sözlerimizi dinleyecek veya sonuçlarına katlanacak.”