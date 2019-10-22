Veya nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘ve ya’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Veya nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘ve ya’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'veya'dır. Veya mı, ve ya mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘veya’dır.

VEYA NE DEMEK:

1- Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut

2- Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz.

VEYA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin veya mı, ve ya mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı veya şeklinde olmalıdır. Yani bileşik yazılmalıdır.

ve ya (Yanlış kullanım)

veya (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Sözlerimizi dinleyecek veya sonuçlarına katlanacak.”